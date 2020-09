[OSEN=이승훈 기자] 트로트 가수 이찬원이 특유의 사랑스러움을 자랑했다.

18일 오후 ''은 공식 SNS에 "찬또는 TMI가 너무 심하다!"라며 이찬원 셀카 한 장을 게재했다.

이어 '미스터트롯' 측은 "Too Much I love you 너무 사랑스럽또! #사랑의콜센타 #이찬원"이라고 덧붙이면서 팬들을 웃음짓게 만들었다.

사진 속 이찬원은 브라운 컬러 슈트를 완벽 소화한 모습. 이찬원은 톱모델 못지않은 슈트핏은 물론, 도트 패턴의 넥타이를 매치하면서 남다른 패션 센스까지 과시했다.

이를 본 팬들은 "사랑스러운 찬원", "너무 귀여워요", "사랑둥이 이찬원" 등의 댓글을 남기며 이찬원의 우월한 비주얼에 엄지를 치켜세우고 있다.

한편, 이찬원은 현재 TV조선 '뽕숭아학당' 등에 출연 중이다.

[사진] 미스터트롯 공식 SNS