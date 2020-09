[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 젝스키스 출신 고지용이 가족들과 외식을 즐겼다.

고지용은 15일 자신의 인스타그램을 통해 "even at the restaurant…(심지어 식당에서도)"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 최현석 셰프의 식당에 간 고지용 허양임 가족의 모습이 담겼다. 음식을 기다리는 와중에도 허양임은 아들 승재와 카드놀이를 하고 있는 중. 고지용 허양임 가족의 자연스러운 일상이 엿보인다.

특히 긴 머리의 승재는 훌쩍 자란 모습으로 시선을 모은다. 고개를 숙이고 있음에도 엄마 허양임을 닮은 모습이 돋보인다.

한편, 고지용은 2013년 의사 허양임과 결혼, 이듬해 승재 군을 출산했다. 고지용과 승재는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.

