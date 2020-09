[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 세븐틴의 멤버 조슈아, 도겸과 미국 유명 뮤지션 핑크 스웨츠(Pink Sweat$)의 특급 컬래버레이션이 성사됐다.

소속사 플레디스 엔터테인먼트는 오늘(15일) "세븐틴 조슈아, 도겸이 피처링에 참여한 핑크 스웨츠(Pink Sweat$)의 '17' 리믹스 버전이 오는 17일 오후 5시(한국시간) 전 세계 동시 공개된다"고 전했다.

앞서 핑크 스웨츠는 공식 SNS를 통해 '17x17x17x17'이라는 문구가 쓰여진 사진을 업로드하며 리스너들의 궁금증을 불러일으켰다. 핑크 스웨츠는 데뷔 EP 'Volume 1 EP'에 수록된 'Honesty'로 단숨에 미국 스포티파이 바이럴 차트에 입성하였고 지난 7월에 발매한 EP 'The Prelude'까지 연이어 화제를 모았다. 대중뿐만 아니라 뉴욕타임스와 롤링스톤지, 빌보드 등 해외 유수 평단의 스포트라이트를 받고 있는 R&B 싱어송라이터다.

세븐틴과 핑크 스웨츠의 컬래버레이션 곡인 '17'은 따뜻하고 달콤한 분위기가 돋보이는 마음을 담은 러브송으로, 오는 17일 공개되는 리믹스 버전에서는 조슈아와 도겸의 감미로우면서도 청량한 보컬이 더해져 낭만적인 곡의 무드를 한층 극대화하며 원곡과는 또 다른 매력을 선사할 예정이다.

특히 탄탄한 음악성과 다채로운 컨셉으로 많은 사랑을 받고 있는 세븐틴은 지난 1월 월드 투어 'ODE TO YOU' 북미 투어를 통해 총 8개 도시에서 콘서트를 성료한 데 이어, 지난달 30일 개최된 온라인 팬미팅 'SEVENTEEN in CARAT LAND'로 총 121개 지역의 수많은 관객들을 운집시키는 등 글로벌 대세로서의 높은 위상을 떨치고 있어 이번 컬래버레이션에 더욱 큰 관심이 집중되고 있다.

이처럼 K-POP 정상 그룹다운 글로벌한 행보를 펼치고 있는 그룹 세븐틴과 R&B의 신지평으로 호평을 받는 세계적인 아티스트 핑크 스웨츠와 만나 피워낼 환상적인 케미스트리에 전 세계 음악 팬들의 기대감이 높아지고 있다.

뿐만 아니라 세븐틴은 2020년 앨범 총 출하량 234만 장을 돌파, 더해 지난 9일 발매한 일본 미니 2집 '24H'로 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위를 차지하며 해외 남성 아티스트 최초 네 작품 연속 1위라는 대기록을 달성하는 등 세계를 무대로 활약하며 자신들만의 입지를 공고히 다지고 있어 이목이 쏠리고 있다.

조슈아와 도겸이 피처링에 참여한 핑크 스웨츠의 '17' 리믹스 버전은 오는 17일 오후 5시(한국시간) 국내외 각종 음원 사이트를 통해 전 세계 동시 발매된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com