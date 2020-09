[OSEN=이승훈 기자] '대형신인' 고스트나인(GHOST9)이 데뷔 앨범 '프리 에피소드 1 : 도어(PRE EPISODE 1 : DOOR)'의 트랙리스트를 공개했다.

고스트나인(GHOST9)은 공식 SNS를 통해 데뷔 앨범 '프리 에피소드 1 : 도어(PRE EPISODE 1 : DOOR)'의 트랙리스트를 선보이며 데뷔 기대감을 높였다.

데뷔 앨범 '프리 에피소드 1 : 도어(PRE EPISODE 1 : DOOR)'는 고스트나인(GHOST9)이 써 내려갈 이야기의 첫 시작으로 가요계 문을 열고 첫 발을 내딛는 당차고 패기 넘치는 9명의 소년들의 모습을 담아냈다. 타이틀곡 'Think of Dawn'을 비롯해 'Vision', 'Reborn', 'It's gonna be hot', 'Lay back', '야간비행' 등 총 6곡이 수록됐다.

특히 트랙리스트에는 "문을 열 수 있을 때까지 강제로 열지 마십시오"라는 경고 문구 아래 고스트나인(GHOST9)이 미지의 문을 열고 마주할 세계를 찬란한 오로라로 표현, 고스트나인(GHOST9)만의 색깔을 담아낸 음악과 콘셉트에 귀추가 주목된다.

이와 함께 고스트나인(GHOST9)은 오늘(15일) 오전 11시부터 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 데뷔 앨범 '프리 에피소드 1 : 도어(PRE EPISODE 1 : DOOR)'의 예약 판매를 시작했다. 데뷔 앨범에는 포토북과 리릭 북클릿, 포토카드 등을 포함해 9개의 포토카드가 합쳐지면 뒷면의 이미지가 완성되는 스토리텔링 포토카드까지 이색 구성으로 소장 가치를 높였다.

이처럼 고스트나인(GHOST9)은 로고 모션 영상을 시작으로 스케줄 플랜, 단체 및 개인 콘셉트 포토, 시네마틱 워크 '도어(DOOR)', 트랙리스트 등을 순차적으로 공개하며 고스트나인(GHOST9) 표 탄탄하고 촘촘한 '지구공동설' 세계관을 전개해 나가고 있다.

마루기획이 선보이는 고스트나인(GHOST9)은 비주얼은 물론 탄탄한 실력과 프로듀싱 능력을 갖춘 실력파 보이그룹으로 '프로듀스X101'에서 활약 후 '틴틴'으로 프리 유닛 데뷔를 한 이진우, 이우진, 이태승을 포함해 황동준, 이신, 최준성, 이강성, 손준형, 프린스까지 9명의 최정예 멤버들로 구성됐다.

한편, 고스트나인(GHOST9)은 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 데뷔 앨범 '프리 에피소드 1 : 도어(PRE EPISODE 1 : DOOR)'를 발표하고, 가요계에 정식으로 출사표를 던진다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] 마루기획