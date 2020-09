[OSEN=심언경 기자] 그룹 비오브유(B.O.Y)의 두 번째 날갯짓이 펼쳐진다.

비오브유(김국헌, 송유빈)는 15일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 두 번째 미니앨범 'Phase Two : WE(페이즈 투 : 위)'를 발매한다.

앞서 비오브유는 솔로곡 '모든 사랑은 이처럼 따뜻한가요’와 'Dry Flower(드라이 플라워)'를 통해 각자 개인의 감성을 보여줬다면 'Phase Two : WE'에서는 비오브유로 하나가 되어 또 다른 매력과 둘의 시너지를 보여준다.

특히 이번 앨범엔 다채로운 장르를 수록해 비오브유의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 담아냈다. 또 서로 다른 성질이 조화롭게 어우러져 하나의 또 다른 작품을 보여주는 '마블링'과 같이 국헌, 유빈의 조화로움을 전체적 구성에 녹여냈다.

타이틀곡 '보고싶다'는 밴드 사운드와 팝의 요소가 절묘하게 믹스된 미디엄 템포 곡이다. 사랑했던 혹은 사랑하고 있는 모든 순간을 떠올리고 그리워하는 마음을 표현한 곡으로 감성적인 보컬과 말하는 듯한 따스한 톤의 랩이 어우러져 비오브유만의 매력을 한껏 담아내고 있다.

또 'Phase Two : WE'에서는 'Phase One : YOU'에 이어 타로카드가 앨범의 또 하나의 테마로 활용됐다. 두 사람의 신뢰와 관계성을 보여주는 이번 타로 카드의 메인 오브제인 '컵'은 'Phase Two : WE'의 콘텐츠에 다양하게 활용됐으며 곳곳에서 그 의미를 찾는 것도 이번 앨범의 또 다른 재미 요소다.

앨범, 음악, 안무, 뮤직비디오 등 하나의 작품으로 어우러진 미니앨범 2집 'Phase Two : WE'를 통해 비오브유가 보여주는 환상의 하모니와 궁극적 시너지에 기대가 모아진다. /notglasses@osen.co.kr

