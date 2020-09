배우 고소영이 우아한 일상을 공개했다.

고소영은 13일 자신의 인스타그램에 "나 요즘 바빴어. 이유가 여기 있네.(I've been busy lately. here is why)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 고소영은 지인과 마주앉아 여유로운 시간을 보내고 있다. 편안한 옷차림에 민낯의 수수한 모습임에도 우아하면서도 청순한 미모를 자랑해 감탄을 자아낸다.

한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com