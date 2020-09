[스포츠조선닷컴 김수현기자] YG 대형 신인 트레저(TREASURE) 멤버 아사히와 요시가 '순수'와 '섹시'를 오가는 치명적인 매력으로 팬들의 마음을 단단히 사로잡았다.

YG엔터테인먼트는 14일 오후 4시 공식 블로그와 트레저 SNS에 아사히·요시의 '사랑해 (I LOVE YOU)' 타이틀 개인 포스터를 게재했다.

두 사람 모두 순정만화에서 튀어나온 듯한 비주얼로 팬들의 마음을 사로잡았다. 백금발의 아사히는 무결점 꽃미모에 아련한 눈빛을 더해 보는 이를 빠져들게 했고, 요시는 날렵하고 맵시 있는 감성을 물씬 풍겨 팬들의 설렘 지수를 높였다.

각각 무지개 문양의 의상과 하늘색 야구 점퍼로 편안한 분위기를 연출했음에도 이들의 숨길 수 없는 카리스마는 트레저 특유의 '틴크러시'를 더욱 도드라지게 만들었다.

트레저는 두 번째 싱글앨범 타이틀곡 '사랑해 (I LOVE YOU)' 발매를 앞두고 최근 멤버별 개인 포스터를 순차 공개하며 컴백 열기를 높여왔다. 아사히와 요시가 이 개인 포스터 마지막 주자를 장식하며 이제 트레저 완전체로서 본격적인 프로모션에 돌입할 것으로 보인다.

트레저는 최현석, 지훈, 요시, 준규, 마시호, 윤재혁, 아사히, 방예담, 도영, 하루토, 박정우, 소정환 총 12인으로 구성됐다. 이들은 처음부터 글로벌 시장을 겨냥한 대형 그룹으로 주목받으며 지난 8월 7일 데뷔했다.

트레저 데뷔앨범 타이틀곡 'BOY'는 음원 공개 후 19개국 아이튠즈 톱송 차트 정상에 올랐고, 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직 일간 차트 1위, 중국 QQ뮤직 톱라이징 차트 1위를 차지했다. 이들의 유튜브 채널 구독자 수 역시 데뷔 이후 가파르게 상승해 현재 210만명을 돌파했다.

약 한 달만에 초고속 컴백으로 글로벌 인기를 이어갈 트레저의 두 번째 싱글앨범 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO' 음원은 오는 9월 18일 오후 6시 발매되며, 트레저 멤버들은 이날 오후 4시 30분부터 '카운트다운 라이브'를 통해 팬들과 먼저 만난다.

