[OSEN=심언경 기자] 실력파 보이밴드 원위(ONEWE)가 첫 온택트 라이브 'O! NEW E!volution'을 성공적으로 마쳤다.

원위는 지난 12일 네이버 V라이브를 통해 첫 온택트 라이브 'ONEWE 1st Ontact Live [O! NEW E!volution]'을 개최하고, 한층 진화한 밴드 퍼포먼스를 선사했다.

이날 첫 정규앨범 'ONE'의 타이틀곡 '나의 계절 봄은 끝났다'로 공연의 화려한 포문을 연 원위는 '모르겠다고', '야행성' 무대를 잇달아 선보이며 분위기를 달궜다.

특히 온라인으로 진행되는 만큼 팬들과의 실시간 소통은 물론, 눕방과 요리, CF 패러디까지 다양한 콘텐츠를 통해 그간 볼 수 없던 모습으로 큰 호응을 얻었다.

더욱이 눕방에서는 멤버 모두가 파자마를 입고 등장, 팬들의 신청곡을 어쿠스틱 버전으로 선보이며 토요일 밤을 감성으로 물들였다.

뿐만 아니라 멤버별 다채로운 솔로 무대도 펼쳤다. 키아는 자작곡 '밤하늘의 별자리는 곧 우리의 자리' 무대를 첫 공개했고, 강현 역시 기타 솔로 자작곡 'Evolution'을 선보이며 뛰어난 연주 실력을 입증했다.

동명의 크리스토퍼 'Bad' 무대에는 원어스 멤버 시온이 깜짝 등장, 데뷔 후 처음으로 무대를 함께 꾸미며 완벽 케미를 발산했다.

또 용훈은 LANY의 'Malibu Nights'를 통해 애절하면서도 파워풀한 무대를 완성했으며, 하린은 방탄소년단의 'FAKE LOVE'를 화려한 드럼 솔로로 재구성해 색다른 매력을 자랑했다.

시온에 이어 원어스 멤버들 역시 원위를 지원사격하고 나섰다. 원어스는 데뷔 전 원위와 부른 'LAST SONG' 라이브 무대에 이어 최근 발표한 'TO BE OR NOT TO BE'의 파워풀한 퍼포먼스를 통해 공연장의 열기를 한층 고조시켰다.

나아가 강현이 작사, 작곡한 원위의 신곡 '소행성' 무대가 최초 공개돼 공연장 분위기의 정점을 찍었다. 이후 원위만의 매력으로 재탄생한 밴드 혁오 'TOMBOY', 엔플라잉 '옥탑방', DAY6 '예뻤어' 메들리 무대에 이어 'IF', '다 추억', '귀걸이가 나를 때리게', '미쳤다 미쳤어' 무대를 앙코르로 꾸미며 화려한 공연의 대미를 장식했다.

이처럼 원위는 밴드만이 보여줄 수 있는 풍성한 사운드 속 한층 진화된 밴드 퍼포먼스를 보여줬다. 탄탄한 가창 실력과 풍성한 밴드 라이브, 남다른 팀워크와 무대매너로 무려 200분을 가득 채우며 팬들을 매료시켰다.

원위는 "위브들과 직접 만날 순 없어 아쉬웠지만, 이번 공연을 통해서 또 많이 배운 것 같다. 항상 고맙다는 말씀 드리고 싶다. 앞으로 더 좋은 모습, 더 좋은 음악 들려드릴 테니 기대 많이 해주시길 바란다"라고 소감을 전했다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] RBW