[OSEN=하수정 기자] '인기가요' 방탄소년단이 1위를 차지하면서 10관왕에 올랐다.

13일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서는 방탄소년단의 'Dynamite', 블랙핑크의 'Ice Cream', ITZY의 'Not Shy'가 1위 후보로 맞붙었다.

글로벌 그룹 방탄소년단의 'Dynamite'는 2주 연속 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 1위에 올라 신기록을 경신했다. 앞서 방탄소년단은 'Dynamite'로 한국 가수 최초 '핫 100' 차트 1위에 오르며 빌보드의 또 다른 메인 차트인 '빌보드 200'에 이어 '핫 100' 1위까지 석권한 최초의 한국 가수라는 타이틀을 거머쥔 바 있다. 여기에 2주 연속 '핫 100' 1위 기록까지 더해 또 한 번 신기록을 수립해 한국 대중음악계 새 역사를 쓰는 중이다.

걸그룹 블랙핑크는 'Ice Cream'으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 갈아치웠다. 빌보드에 따르면, 지난 8일(이하 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 블랙핑크의 'Ice Cream'이 이번 주 핫100 차트서 13위에 올랐다고 밝혔다. 'How You Like That'(33위)의 성과를 훌쩍 뛰어넘은 쾌거다.

'Ice Cream'은 '겉으로는 차가워 보이지만 알고 보면 달콤하다'는 가사와 경쾌한 멜로디가 돋보이는 팝 장르의 곡으로, 셀레나 고메즈와 함께 특별히 선보인 귀엽고 상큼한 콘셉트의 노래다.

지난달 신곡 'Not Shy'(낫 샤이)를 공개한 ITZY는 연달아 음악 방송 1위 트로피를 수상하면서 인기를 공고히했다. 이번 활동을 통해 짜릿한 퍼포먼스, 시원한 라이브, 독보적 콘셉트를 소화해내며, '4세대 대표 걸그룹'으로 자리매김했다. '인기가요'에서는 굿바이 무대를 하면서 휴식기에 들어갔다.

'인기가요'에서 방탄소년단은 출연 없이도 3주 연속 1위를 차지했고, 국내 음악 방송 10관왕을 달성하는 기염을 토했다.

1세대 아이돌 그룹 H.O.T.의 장우혁은 지난 7일 멀티앨범 'HE(부제: DON'T WANNA BE ALONE)'의 타이틀곡 'HE'를 선보였다. 'He'는 헤어진 후의 공허한 심정을 나타낸 곡으로, 장우혁은 레트로와 트렌디 힙합이 어우러진 퍼포먼스를 펼쳐 시선을 끌었다.

슈퍼주니어-D&E는 미니 4집 'BAD BLOOD'를 발매, 타이틀곡 'BAD BLOOD'는 1년 5개월 만에 공개하는 신보다. 'B.A.D'는 일렉트로닉 힙합 장르의 노래로, 후반부의 모타운 펑크 스타일의 리듬 체인지 트랙이 특징이다. 아름다운 그녀의 모습을 'BAD'라는 단어를 빌려 반어법으로 표현한 가사도 인상적이다.

'B.A.D'는 동해의 자작곡으로, 발매 전부터 팬들의 관심을 모았으며, 지난 2011년 '떴다 오빠'로 뭉친 슈퍼주니어-D&E가 유닛 결성 10년 차에 내놓는 곡이라는 점에서도 의미를 갖는다.

컴백 스테이지에서는 원호, 김남주, 유아 등이 무대를 꾸몄다.

원호는 데뷔 앨범 'Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)'를 발매하면서 솔로 가수로 새 출발을 알렸다.

데뷔 앨범 타이틀명 'Love Synonym(러브 시노님)'은 솔로 데뷔를 앞둔 원호의 또 다른 시작을 보여준다는 의미다. 여기에 사랑에 대한 새로운 정의를 내려 글로벌 팬들과 적극적으로 소통하겠다는 다짐을 뜻하기도 한다.

타이틀곡 'Open Mind(오픈 마인드)'는 리드미컬하면서도 몽환적인 분위기의 일렉트로닉 팝 곡으로, 묵직한 베이스와 점점 고조되는 구성이 강렬한 인상을 남긴다. 자신도 모르게 빠져드는 새로운 세계로의 강한 이끌림을 노래했으며, 컴백을 기다려준 국내, 해외 팬들 모두와 소통하기 위해 한국어와 영어 등 두 가지 버전으로 발표됐다.

에이핑크 멤버 김남주는 첫 번째 싱글 앨범 'Bird(버드)'를 공개했다. 'Bird'는 뛰어난 댄스와 보컬로 에이핑크의 만능 퍼포머로 활약해온 김남주의 솔로 데뷔 앨범이다. 앨범명에는 '데뷔 10년 차에 솔로로 출격하는 김남주의 화려한 날갯짓'이라는 의미를 담았다.

동명의 타이틀곡 'Bird'는 동양적 요소가 적절히 가미된 트랩 장르로, 매혹적인 플루트 리프와 강렬한 드럼, 베이스 사운드가 인상적인 노래다. 또, 다수의 히트곡으로 프로듀싱 능력을 입증받은 (여자)아이들 소연과 빅싼초와 협업한 곡이다.

오마이걸 유아는 최근 첫 번째 미니 앨범 'Bon Voyage(본 보야지)'를 선보였다. 'Bon Voyage'는 유아가 데뷔 5년 만에 내놓는 솔로 앨범으로, 타이틀곡 '숲의 아이'를 비롯해 총 다섯 트랙을 담고 있다. '여행 잘 다녀오세요'라는 뜻을 가진 앨범명은 솔로로서 첫 여정을 나서는 유아에게 스스로 보내는 인사와도 같다.

타이틀곡 '숲의 아이'는 대자연을 연상시키는 시네마틱 사운드와 유아의 청아한 음색이 어우러진 곡으로, 신스팝 사운드를 기반으로 유아만의 색다른 아이덴티티를 보여줄 것으로 기대된다. 몽환적인 플럭 사운드에서 정글 리듬으로 이어지는 변주로 오묘한 분위기를 자아낸다.

한편, 이날 '인기가요'에는 장우혁, 슈퍼주니어-D&E, 김남주, 유아, 원호, DAY6, 동키즈, 러블리즈, 루나솔라, 비오브유, 빈시트, 사우스클럽, CLC, 에이티즈, 온리원오브, 원어스, 이은상, ITZY, CRAVITY, 하은이 출연한다.

[사진] '인기가요' 방송화면 캡처