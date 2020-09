[스포츠조선닷컴 정안지 기자]YG 대형 신인 트레저(TREASURE)의 신곡 '사랑해 (I LOVE YOU)' 음원과 안무 일부가 깜짝 공개돼 관심이 쏠린다.

YG엔터테인먼트는 11일 오후 4시 공식 블로그와 SNS 채널에 트레저의 두 번째 싱글앨범 타이틀곡 '사랑해 (I LOVE YOU)' 뮤직비디오 슈팅 스포일러 영상을 게재했다.

뮤직비디오 촬영 모니터를 담은 약 15초 분량의 짧은 영상임에도 한층 깊어진 트레저의 감성과 신곡 분위기를 엿볼 수 있다.

특히 푸른 하늘 이미지의 LED 화면 배경 앞에 선 12명 멤버들이 마치 하나처럼 이어지는 유기적인 퍼포먼스가 눈길을 끌었다. 더욱 끈끈해진 이들의 팀워크와 압도적인 무대를 기대하게 한다.

이와 함께 영상 속 삽입된 '사랑해 (I LOVE YOU)'의 도입부 멜로디는 부드러우면서도 강렬한 사운드로 귀를 사로잡아 완곡에 대한 궁금증을 불러일으켰다.

약 한 달 만의 초고속 컴백을 확정한 트레저는 '사랑해 (I LOVE YOU)'라는 직관적인 신곡 제목과 교복 착장을 예고해 글로벌 팬들의 마음을 뒤흔들고 있다.

트레저는 YG가 블랙핑크 이후 4년 만에 선보인 신인그룹. 이들은 처음부터 글로벌 시장을 겨냥한 대형 그룹으로 주목받으며 지난 8월 7일 데뷔했다.

트레저의 첫 싱글 앨범 타이틀곡 'BOY'는 음원 공개 후 19개국 아이튠즈 톱송 차트 정상에 올랐다. 또 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직 일간 차트 1위, 중국 QQ뮤직 톱라이징차트 1위를 차지해 올해 K팝 최고 기대주로 자리잡았다.

이들의 두 번째 싱글 앨범 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO' 음원은 오는 9월 18일 발매되며, 피지컬 음반은 9월 22일 YG셀렉트를 비롯한 전국 온·오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다.

anjee85@sportschosun.com