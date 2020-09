[OSEN=지민경 기자] 가수 전소미가 인형 미모를 뽐냈다.

전소미는 11일 자신의 인스타그램에 각종 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 흰 셔츠를 입은 전소미가 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있는 모습이 담겨 있다. 마치 인형 같은 전소미의 미모와 한층 성숙해진 매력이 눈길을 사로잡는다.

한편 전소미는 지난 7월 신곡 'What You Waiting For'을 발매하고 활발한 활동을 펼쳤으며, 유튜브를 통해 ‘아이 엠 소미(I AM SOMI)’ 스페셜 에피소드를 공개할 예정이다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 전소미 인스타그램