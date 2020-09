[OSEN=지민경 기자] YG 대형 신인 트레저의 두 번째 싱글앨범 ‘THE FIRST STEP : CHAPTER TWO’ 트랙리스트가 전격 공개됐다.

11일 YG엔터테인먼트에 따르면 트레저의 이번 싱글앨범에는 타이틀곡 ‘사랑해 (I LOVE YOU)’와 ‘B.L.T (BLING LIKE THIS)’ 두 곡이 담겼다.

두 곡 모두 최현석, 요시, 하루토가 직접 랩 메이킹에 참여하면서 작사진에 이름을 올렸다. 데뷔 앨범에 이어 또 한 번 자신들의 음악적 역량을 뽐낸 이들의 성장을 엿볼 기회다.

타이틀곡 '사랑해 (I LOVE YOU)’는 트레저의 데뷔곡 'BOY'를 책임졌던 YG 더블랙레이블의 실력파 프로듀서 R.Tee가 작곡했다. 편곡에는 R.Tee 외 YENA도 합류해 음악적 완성도를 높였다.

수록곡 ‘B.L.T (BLING LIKE THIS)’의 라인업도 탄탄하다. Q와 TRNC가 ‘B.L.T’의 전반적인 작업을 맡았고, 김동준이 트레저 래퍼 라인 최현석·요시·하루토와 함께 노랫말을 완성했다.

팬들을 향한 트레저의 더욱 적극적인 애정 표현이 기대된다. 실제 이날 공개된 트랙리스트 포스터 속 트레저 멤버들은 밝은 미소와 더불어 각각 '손 하트'를 만들어 보여 팬들을 설레게 했다.

흰색 교복 셔츠 왼쪽 가슴에 붉게 물든 하트 모양과 멤버들의 순수하면서도 청량한 매력이 어우러져 신곡 콘셉트에 대한 기대감을 키웠다.

트레저는 그간 티저 포스터와 콘셉트 영상을 통해 하트 이미지가 포함된 오브제 및 사랑을 의미하는 문구를 계속 활용해오며 그 안에 숨겨진 메시지를 암시해 왔다.

처음부터 글로벌 시장을 겨냥한 대형 그룹으로 주목받은 트레저는 수많은 음악팬들의 응원과 호평 속 지난 8월 7일 데뷔했다.

이들의 첫 싱글 앨범 타이틀곡 ‘BOY’는 음원 공개 후 19개국 아이튠즈 톱송 차트 정상에 올랐고, 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직 일간 차트 1위, 중국 QQ뮤직 톱라이징차트 1위를 차지하는 성과를 거뒀다.

약 한 달 만에 초고속 컴백을 확정, 글로벌 인기를 이어갈 트레저의 두 번째 싱글 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO' 음원은 오는 9월 18일 발매된다.

타이틀곡과 수록곡 인스트루멘탈 버전까지 수록된 피지컬 음반은 9월 22일 YG셀렉트를 비롯한 전국 온·오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트