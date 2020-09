[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 가수 전소미가 강렬한 눈빛을 발산했다.

전소미는 11일 자신의 인스타그램에 근황이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속에는 강렬한 매력을 발산하고 있는 전소미의 모습이 담겨있다. 금발의 긴 웨이브 헤어스타일에 새하얀 셔츠를 매치한 스타일을 선보이고 있는 전소미. 여기에 카메라 향해 매혹적인 눈빛을 발산했다.

특히 전소미는 인형같은 이목구비를 뽐내며 아름다운 미모로 시선을 단번에 집중시켰다.

한편 전소미는 지난 7월 'What You Waiting For'을 발매하고 활발한 활동을 펼쳤다. 또한 유튜브 리얼리티 '아이 엠 소미(I AM SOMI)'를 통해 팬들과 소통했다.

anjee85@sportschosun.com