[OSEN=심언경 기자] '사랑의 콜센타' 김준수가 '미스터트롯' 이후 6개월 만에 트롯맨들과 재회했다.

10일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '신청곡을 불러드립니다-사랑의 콜센타'(이하 '사랑의 콜센타')에는 '뮤지컬6' 김준수, 차지연, 홍지민, 강홍석, 루나, 신인선이 출연했다.

'미스터트롯' 마스터이자 뮤지컬 배우로 활약 중인 김준수가 끝판왕으로 등판했다. 김준수는 뮤지컬 '드라큘라'의 'Loving You Keeps Me Alive'로 감동의 무대를 선사했다.

6개월 만에 트롯맨들을 만난 김준수는 "신수가 훤해졌다"고 말했다. 이어 가장 많이 변한 멤버를 묻는 말에 "동원이가 키가 너무 컸다. 얼굴 자체가 소년에서 청년으로 가는 느낌이다"라고 답했다.

또한 김준수는 대결을 피하고 싶은 트롯맨을 꼽아달라는 요청에 영탁을 지목했다. 이 사실을 알게 된 영탁은 그 자리에서 박수를 치며 기립했다. 홍지민은 "(영탁의) 목소리에 힘이 있다"며 김준수의 선택에 공감했다.

