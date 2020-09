[OSEN=심언경 기자] 그룹 ITZY가 '엠카운트다운' 9월 둘째 주 1위에 등극했다.

10일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서는 소속사 선후배 DAY6(Even of Day)와 ITZY가 1위 후보에 오른 가운데, ITZY가 영광의 트로피를 품에 안았다.

1위를 차지한 ITZY는 "저희가 마지막 활동 주인데 응원해주시는 JYP 식구들, 선배님들 감사하다. 멀리서 응원해준 믿지(팬덤)한테도 감사하다. 항상 겸손하고 매 무대 최선을 다하는 ITZY가 되겠다"라고 소감을 밝혔다.

이날 '엠카운트다운'에서는 원호, 김남주, 유아의 컴백 무대가 최초로 공개됐다. 원호는 'Open Mind'로 본격적인 솔로 활동 신호탄을 쐈다. 'Open Mind’는 리드미컬하면서도 몽환적인 분위기의 일렉트로닉 팝 곡으로, 자신도 모르게 빠져드는 새로운 세계로의 강한 이끌림을 담아낸 노래다.

블랙 컬러의 테크 웨어를 입고 무대에 오른 원호는 탄탄한 복근만큼이나 강렬한 눈빛을 발산했다. 등장부터 깊은 인상을 남긴 원호는 에너제틱한 퍼포먼스를 안정적으로 소화하며 여전한 남성미를 뽐냈다.

지난 7일 첫 번째 미니앨범 'Bon Voyage'를 발매하며 솔로로 출격한 유아는 타이틀곡 '숲의 아이' 무대를 펼쳤다. '숲의 아이'는 대자연을 연상시키는 시네마틱 사운드와 유아의 청아한 음색이 조화를 이루는 신스팝 장르로, 몽환적인 플럭사운드에서 정글리듬으로 이어지는 변주가 특징이다.

숲속 요정으로 변신한 유아는 전매특허 고운 춤선을 자랑하며 시선을 압도했다. 또한 그룹 내 첫 솔로로 출격한 유아는 홀로 무대를 꽉 메우며 독보적인 존재감을 발산했다.

강렬한 여전사로 돌아온 김남주는 데뷔 10년 차에 처음 내놓은 솔로곡 'Bird'를 선보였다. 'Bird'는 동양적 요소가 적절히 가미된 트랩 장르로, 매혹적인 플루트 리프와 강렬한 드럼, 베이스 사운드가 인상적인 노래다.

김남주는 고대 여왕을 연상시키는 의상을 입고 파워풀한 안무를 거침없이 선보였다. 이와 더불어 김남주는 고혹적인 분위기를 한껏 자아내며 안방극장을 사로잡았다.

1위 후보 DAY6(Even of Day), ITZY의 무대도 인상적이었다. 먼저 ITZY는 'Not Shy' 무대로 강렬하면서도 청량한 매력을 발산했다. 'Not Shy'는 엔딩 따위 상관하지 않고 거침없이 사랑을 향해 질주하는 ITZY만의 매력을 담은 노래. 특히 ITZY는 'Not Shy'를 발매한 지 4주를 넘겼음에도 1위 후보에 이름을 올리며 괴물 신인의 위상을 실감케 했다.

DAY6(Even of Day)는 '파도가 끝나는 곳까지'로 과연 1위 후보다운 감성적인 무대를 펼쳤다. ‘파도가 끝나는 곳까지’는 영케이가 단독 작사한 곡으로, '세상이라는 바다 위에서 희로애락의 파도가 끝날 때까지 함께 하자'라는 메시지를 담은 노래다.

'엠카 댄스 챌린지' 코너 역시 시선을 끌었다. 강다니엘, DAY6 영케이, ATEEZ, MCND, (여자)아이들, 온앤오프, 원어스, 이대휘, 이은상 등이 2PM의 '우리집'을 커버해 풍성한 볼거리를 제공했다.

이날 '엠카운트다운'에는 김남주, DAY6(Even of Day), DONGKIZ, 러블리즈, 루나솔라, 미아, 비오브유, 빈시트, 사우스클럽, CLC, A.C.E, ATEEZ, MCND, OnlyOneOf, 원어스, 원호, 유아(오마이걸), 이은상, ITZY, 장우혁, CRAVITY, 하은이 출연한다.

/notglasses@osen.co.kr

[사진] '엠카운트다운' 방송화면 캡처