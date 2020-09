[OSEN=심언경 기자] DAY6(Even of Day), ITZY가 '엠카운트다운' 1위 후보에 올랐다.

10일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서는 9월 둘째 주 1위 후보가 공개됐다.

이날 DAY6(Even of Day)는 '파도가 끝나는 곳까지'로, ITZY는 'Not Shy'로 1위 후보에 이름을 올렸다. DAY6(Even of Day), ITZY 모두 JYP엔터테인먼트 소속으로, 같은 소속사의 선후배 사이다. 이들의 1위 경쟁이 눈길을 끄는 가운데, 어떤 팀이 1위를 차지할지 관심이 쏠린다.

이날 '엠카운트다운'에는 김남주, DAY6(Even of Day), DONGKIZ, 러블리즈, 루나솔라, 미아, 비오브유, 빈시트, 사우스클럽, CLC, A.C.E, ATEEZ, MCND, OnlyOneOf, 원어스, 원호, 유아(오마이걸), 이은상, ITZY, 장우혁, CRAVITY, 하은이 출연한다.

/notglasses@osen.co.kr

[사진] '엠카운트다운' 방송화면 캡처