[OSEN=지민경 기자] 걸그룹 프로미스나인(fromis_9)의 색다른 반전 매력이 궁금하다면?

오는 16일 세 번째 미니앨범 ‘My Little Society(마이 리틀 소사이어티)’로 컴백을 앞둔 프로미스나인은 지난해 6월 발매한 ‘FUN FACTORY(펀 팩토리)’ 이후 약 1년이 넘는 공백기 동안 자체 커버 콘텐츠 ‘flaylist’를 통해 다양한 노래 및 댄스 커버 영상을 꾸준히 공개했다.

프로미스나인은 ‘flaylist’로 단단한 국내외 팬덤을 구축했고, ‘지선 ASMR’, ‘채널나인 EfG’ 등 아홉 멤버의 개성과 매력을 가득 담은 콘텐츠를 정기적으로 공개하며 아홉 멤버 각각의 다채로운 개성과 매력을 발산해왔다.

기존 앨범 활동에서는 볼 수 없었던 프로미스나인의 반전 매력이 돋보이는 ‘flaylist’ 베스트4를 소개한다.

# 태연 - ‘그대라는 시’ covered by 장규리

지난해 9월 공개된 장규리의 ‘그대라는 시’ 라이브 커버 영상은 드라마 ‘호텔 델루나’와 OST의 화제성에 힘입어 뜨거운 반응을 얻었다.

장규리의 청아한 목소리는 원곡자 태연과는 색다른 느낌을 선사했고, 담담하게 뱉는 창법과 몽환적인 음색에 “노래 포인트를 잘 짚은 것 같다”라는 호평이 이어졌다.

# 숀 멘데스&카밀라 카베요 - ‘Señorita’ covered by 박지원X이서연

숀 멘데스와 카밀라 카베요의 ‘Señorita(세뇨리타)’를 보컬 커버한 이 영상은 박지원과 이서연의 매혹적인 표정 및 눈빛 연기, 아름다운 비주얼, 화려한 영상미가 어우러져 마치 한 편의 뮤직비디오를 연상케 한다.

특히 팀 내에서 메인 래퍼를 맡은 이서연은 해당 커버 영상을 통해 수준급 보컬 실력을 선보이며 앨범 활동에서는 보여주지 않았던 색다른 매력을 발산하는 등 좋은 반응을 끌어냈다.

# 4minute - ‘미쳐(Crazy)’ (CCTV ver.)

프로미스나인의 카리스마 넘치고 파워풀한 매력이 돋보이는 퍼포먼스 커버 영상이다. 연습실에서 흑백 CCTV 방식으로 촬영해 더욱 강렬한 느낌을 선사한다.

데뷔부터 지금까지 다양한 콘셉트를 넘나들며 성장하는 멤버들의 모습이 뿌듯하다는 반응과 더불어 프로미스나인의 춤선과 칼군무 퍼포먼스를 칭찬하는 반응도 대다수다.

# 아리아나 그란데 - ‘break up with your girlfriend, i'm bored’

지난 7월 공개된 이 영상은 프로미스나인이 기존에 보여준 콘셉트와는 상반된 섹시하면서도 걸크러시 느낌이 강한 퍼포먼스 커버 영상이다.

영상을 본 팬들은 프로미스나인의 새로운 모습에 “이런 콘셉트도 소화 잘한다”, “이 콘셉트로 컴백해달라” 등의 반응을 나타내기도 했다.

한편, 프로미스나인의 세 번째 미니앨범 ‘My Little Society’는 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 오프더레코드 제공