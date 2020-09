[OSEN=최나영 기자] 가수 CL(씨엘)이 오는 9월 14일 오후 1시 팬들을 위한 깜짝 선물을 공개한다.

10일 오후 1시, 강렬한 붉은 조명 속 CL의 옆모습이 담긴 포스터가 등장했다. 포스터 하단에는 한국 시간 2020년 9월 14일 오후 1시를 의미하는 ‘2020 09 14 1PM KST’가 표기되어 있으며, 중앙에는 ‘+ POST UP +’이라는 글씨가 쓰여있어 이것이 과연 어떤 것을 의미하는지 다시 한 번 궁금증을 자아낸다.

이어 포스터 상단에는 인트로 비디오 속 음악을 프로듀싱 한 Baauer와 Holly를 비롯한 크레딧이 공개되어 있어 다양한 추측을 하게 만들고 있다.

CL은 총 6개의 인트로 비디오를 공개하면서 다양한 콘셉트의 스타일링과 독보적인 아우라로 시선을 사로잡았다. 또한, “I go by the name of, You already know / C H A E L I N That’s me We stay fly / 2NE1 my past my forever blessing / Honey, World is mine ain’t no running from it / 아홉 번 쓰러져도 바로 GET UP 10 / 인생이 겜이라면 미션 후엔 레벨업” 등 자신의 과거와 현재, 미래에 대한 특별한 메시지들을 조금씩 풀어냈다.

지난해 12월에 발표한 ‘In the name of love’ 통해 2016년부터 2019년까지 자신의 지난 이야기를 털어놓은 CL은 그 후 8개월간 긴 침묵을 지켜왔기에 이번 인트로 비디오는 과연 CL이 어떤 새로운 이야기로 돌아올 것인지 더욱 기대케 한다.

CL측은 "인트로 비디오는 CL이 오랜 시간 기다려 준 팬들을 위해 특별히 준비한 선물로 14일 그 전모가 공개될 예정이다. 기대해달라"라고 전했다.

많은 이들의 궁금증을 자극했던 CL의 인트로 비디오 정체는 오는 14일 오후 1시, CL의 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 확인할 수 있다.

