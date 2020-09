[OSEN=지민경 기자] YG 대형 신인 트레저(TREASURE)가 글로벌 팬들의 마음을 단박에 사로잡을 '직진 고백'을 예고했다.

YG엔터테인먼트는 10일 공식 블로그에 트레저의 두 번째 싱글앨범 ‘THE FIRST STEP : CHAPTER TWO’ 타이틀 포스터를 게재했다.

이를 통해 공개된 타이틀곡 제목은 '사랑해 (I LOVE YOU)'. 다른 말이 필요 없는 직관적 표현과 하트 모양의 디자인이 글로벌 팬들의 마음을 설레게 했다.

트레저는 티저포스터와 콘셉트 영상 속에서도 하트 이미지가 포함된 오브제 및 사랑을 의미하는 문구를 계속 활용해오며 그 안에 숨겨진 메시지를 암시해 왔다.

‘사랑해 (I LOVE YOU)'라는 제목 외 구체적인 정보는 여전히 베일에 싸여있지만 한층 깊어진 트레저의 열정과 박력 있는 면모가 기대되는 지점. YG는 앞서 "트레저의 신곡은 데뷔곡 'BOY' 보다 더욱 강렬한 곡"이라고 밝힌 바 있다.

처음부터 글로벌 시장을 겨냥한 대형 그룹으로 주목받은 트레저는 수많은 음악팬들의 응원과 호평 속 지난 8월 7일 데뷔했다.

이들의 첫 싱글 앨범 타이틀곡 ‘BOY’는 음원 공개 후 19개국 아이튠즈 톱송 차트 정상에 올랐고, 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직 일간 차트 1위, 중국 QQ뮤직 탑라이징차트 1위를 차지하는 성과를 거뒀다.

또 트레저는 미국 빌보드의 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 차트에 이름을 올린 것은 물론 '이머징 아티스트', '소셜 50' 차트에도 꾸준히 상위권에 포진하며 남다른 존재감을 증명했다.

약 한 달 만에 초고속 컴백을 확정, 글로벌 인기를 이어갈 트레저의 두 번째 싱글 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO' 음원은 오는 9월 18일 발매된다. 피지컬 음반은 9월 22일 YG셀렉트를 비롯한 전국 온·오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트