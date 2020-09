[OSEN=박소영 기자] 가수 청하가 tvN 월화드라마 ‘청춘기록’(연출 안길호, 극본 하명희, 제작 팬엔터테인먼트, 스튜디오드래곤)의 OST에 참여한다.

‘자타공인 솔로퀸’ 청하가 오늘 10일 제작사 팬엔터테인먼트를 통해 ‘청춘기록’의 두 번째 OST ‘You’re In My Soul’에 참여한다고 밝혔다. 청하가 부른 ‘You’re In My Soul’은 신디사이저 베이스 사운드를 시작으로 곡의 전반에 걸친 레트로 사운드가 인상적인 곡으로, ‘청춘기록’ 1회와 2회를 통해 공개된 뒤 뜨거운 반응을 불러일으킨 바 있다.

특히 이 곡은 드라마 ‘도깨비’, ‘사이코지만 괜찮아’, ‘사랑의 불시착’ 등 다수의 히트 작품에 음악감독으로 참여하여 수많은 명곡 OST를 탄생시킨 남혜승 음악감독과 ‘사이코지만 괜찮아’, ‘사랑의 불시착’ 등에서 좋은 시너지를 내고있는 프로듀싱팀 Surf Green이 협업했다. 남혜승 음악감독과 청하는 SBS ‘여우 각시별’에서 합을 맞춘 바 있어 더욱 화제를 모으고 있다.

가창을 맡은 청하는 ‘호텔 델루나’, ‘여우 각시별’, ‘힘쎈여자 도봉순’, ‘낭만닥터 김사부2’ 등 다수 드라마 OST에 활발히 참여, ‘차세대 OST 퀸’으로의 도약을 이어가고 있다. ‘벌써 12시’, ‘롤러코스터’, ‘Snapping (스내핑)’, ‘PLAY (플레이)’ 등 발표하는 곡마다 뛰어난 가창력과 퍼포먼스로 뜨거운 인기를 모으며 ‘솔로 퀸’으로 우뚝 선 청하가 이번 OST를 통해 보여줄 새로운 감성에도 기대가 쏠린다.

‘청춘기록’은 꿈꾸는 것조차 사치가 되어버린 이 시대의 청춘, 저마다의 방식으로 꿈을 향해 직진하는 청춘들의 뜨거운 기록이 시청자들에게 설렘과 공감을 선사할 예정이다.

‘비밀의 숲’, ‘알함브라 궁전의 추억’, ‘WATCHER(왓쳐)’ 등을 통해 치밀하면서도 섬세한 연출의 힘을 보여준 안길호 감독과 ‘닥터스’, ‘사랑의 온도’ 등 따뜻하고 감성적인 스토리에 현실적인 시선을 녹여내는 하명희 작가가 의기투합한 작품으로, 매주 월, 화요일 오후 9시 방송된다.

한편, 청하가 부른 ‘청춘기록’의 두 번째 OST ‘You’re In My Soul’은 오는 15일 오후 6시 공개된다.

/comet568@osen.co.kr

[사진] 팬엔터