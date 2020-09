[OSEN=지민경 기자] 블랙핑크가 있기 전, 넷플리스 오리지널 다큐멘터리가 제작된 여성 아티스트는 단 3명뿐이었다. 비욘세, 레이디 가가, 테일러 스위프트. 이름만 들어도 쟁쟁한 팝스타들이다.

9일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크가 전 세계 여성 아티스트 중 4번째로 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리의 주인공이 됐다.

다큐멘터리 '블랙핑크: 세상을 밝혀라(Blackpink: Light Up the Sky)'는 이미 촬영을 마친 상태이며, 오는 10월 14일 넷플릭스에서 단독 공개될 예정이다.

앞서 K팝 열풍과 성공 비결 등을 다룬 '익스플레인' 시리즈가 있었으나 한국의 단일 아티스트를 집중 조명한 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리는 이번이 처음이다.

이러한 소식이 전해지자 글로벌 팬들은 물론 유력 외신도 주목했다. 미국 음악 칼럼니스트 제프 벤자민은 이날 포브스(Forbes) 기사를 통해 블랙핑크 다큐멘터리의 남다른 의미를 짚었다.

그는 "넷플릭스가 그간 오리지널 한국 TV 쇼나 드라마를 런칭한 적이 있었지만, 레이디 가가의 ‘Five Foot Two’나 테일러 스위프트의 ‘Miss America’처럼 한 아티스트에 초점을 맞춘 다큐멘터리를 만든다는 건 새로운 영역"이라고 설명했다.

그는 "넷플릭스가 K팝 아티스트들과 오리지널 시리즈를 만듦에 있어 큰 발걸음을 뗐다"며 그 선봉에 선 블랙핑크의 다큐멘터리를 '하나의 도약'으로 평했다.

넷플릭스의 이러한 변화를 이끈 다큐멘터리 ‘블랙핑크: 세상을 밝혀라(Blackpink: Light Up the Sky)’의 제작 배경엔 블랙핑크의 세계적 인기와 신기록 행진이 뒷받침됐다.

제프 벤자민은 "블랙핑크의 'Kill This Love' 뮤직비디오는 공개된 지 약 1년 반 만에 유튜브 10억뷰를 돌파했다”며 “블랙핑크는 넷플릭스에서 사랑받는 글로벌 스타가 되기에 충분한 스트리밍 수를 보유하고 있다”고 전했다.

아울러 그는 "10월에는 블랙핑크의 첫 정규 앨범이 나오기 때문에 넷플릭스로서도 이 다큐멘터리의 런칭 타이밍은 완벽하다"고 덧붙였다.

한편 블랙핑크는 올해 연이은 신곡 발표로 글로벌 영향력을 더욱 키웠다. 지난 5월, 레이디 가가와의 협업곡 'Sour Candy'로 컴백 시동을 건 후 자신들의 첫 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That'과 'Ice Cream'을 연속 히트시키며 존재감을 뽐내고 있다.

특히 'Ice Cream'은 미국 빌보드가 8일(현지시간) 예고한 이번 주 '핫100' 차트에 13위로 첫 진입, K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 자체 경신했다. 또 유튜브 뮤직 글로벌 톱100 차트서는 압도적인 수치로 1위를 달성했다.

블랙핑크는 오는 10월 2일 데뷔 4년 만의 첫 정규 앨범 ‘THE ALBUM’을 발매한다. 이 앨범은 지난달 28일 예약 판매가 시작된 지 6일 만에 선주문량 80만 장을 넘어서는 인기를 끌고 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트