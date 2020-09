[스포츠조선 조윤선 기자] '불타는 청춘' 멤버들의 진실게임에 분위기가 후끈 달아올랐다.

8일 방송된 SBS '불타는 청춘'에서는 진실게임을 하는 멤버들의 모습이 그려졌다.

양수경은 멤버들이 한자리에 모이자 "다 모였으니까 진실게임을 해보자"고 제안했다. 이에 최성국은 "진실인지 어떻게 아냐. 나는 뻥칠 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

그러자 양수경은 "처음에는 조금 데면데면했는데 이제는 그런 게 없으니까 뭘해도 재밌을 거 같다"고 말했고, 최성국은 "예전에 했던 'Yes or No' 게임으로 하는 게 어떠냐. 예를 들면 '나는 성욕이 많다' 이런 거로"라며 시작부터 49금 토크를 이어가 폭소케 했다.

이후 멤버들은 밥그릇과 동전을 사용해 'Yes or No' 게임을 하기로 했다. 동전에 빨간색 스티커가 붙어 있으면 여자, 파란색 스티커가 붙어 있으면 남자로 구분해 스티커가 붙어 있는 쪽이 보이게 내놓으면 'Yes'라는 의미였다.

첫 번째 질문은 '나는 성욕이 많다'였는데 가장 먼저 밥그릇 속에 동전을 넣은 멤버는 최성국이었다. 그러나 김광규가 이를 옮기다가 실수로 최성국의 '선명한' 파란색 동전을 공개해 현장이 초토화됐다.

이에 바로 다음 질문으로 넘어갔고, 브루노는 "나는 '불청' 멤버 중 누군가와 키스해본 적 있다?"라는 센 질문을 던졌다. 이를 들은 김광규는 "있겠니?"라며 역정 냈고, 다른 멤버들은 "외국인이라 다르다"며 놀라워했다.

이어 진실이 공개됐고, 남자 2명과 여자 1명이 'Yes'라고 밝혀 멤버들은 충격에 빠졌다. 박선영은 "누가 동전 집어넣을 때 뒤집어진 거 아니냐"며 현실 부정했지만, 최성국은 "추리도 하지 말자"고 말했다. 최민용은 "새 친구 유미 빼고는 다 의심스럽다"며 놀라워했고, 강문영은 해당 질문을 던진 브루노를 향한 의심의 눈빛을 보냈다.

두 번째 질문은 '나는 지금 '불청' 안에서든 밖에서든 썸을 타고 있다?'였다. 이번에는 여자 3명과 남자 2명이 썸을 타고 있다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

세 번째 질문은 '나는 '불청'에서 설레는 이성이 있다?'였는데 여자 멤버 7명 중 5명이 있다는 결과가 나왔다. 이에 박선영은 "남자들은 왜 전멸이냐"며 폭소를 터뜨렸고, 최민용은 "오늘 집에 못 간다. 밝히고 가겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

강문영은 여자들만 설??다는 결과가 나오자 유독 흥분했고, 이를 본 구본승은 "누나가 'Yes' 한 게 너무 티 난다"며 자제 시켜 폭소케 했다.

