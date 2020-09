[OSEN=이승훈 기자] 원어스(레이븐, 서호, 이도, 건희, 환웅, 시온)가 약 5개월 만에 '스타로드' 문을 다시 한 번 두드렸다.

네이버 V라이브 OSEN 채널은 오늘(8일) 오후 9시(한국 시간) '스타로드' 원어스 편 1, 2화를 공개한다. '스타로드' 원어스 편은 매주 화, 금요일에 방송된다.

지난 4월에 '스타로드'를 찾았던 원어스가 한층 더 성장한 음악 실력과 비주얼로 '스타로드'를 방문했다. 컴백을 맞아 한껏 들뜬 원어스 멤버들은 역대급 텐션을 뽐내며 '스타로드' 현장을 뒤흔들었다고.

특히 원어스는 '원어스가 푸는 원어스 퀴즈'를 시작으로 '등에 그림 그리기', '연기 대결', '회식' 등을 진행하면서 글로벌 팬들에게 다채로운 즐거움을 선사할 예정이다. 또한 원어스는 신곡 'TO BE OR NOT TO BE'와 가장 잘 어울리는 멤버를 손꼽아 달라는 질문에 두 명이 각축전을 벌여 '스타로드' 재미를 배가시켰다는 후문.

이외에도 원어스는 '반전매력이 있는 멤버', '잠이 많은 멤버' 등 각종 TMI 토크를 대방출하면서 팬들의 보는 즐거움과 듣는 즐거움을 모두 사로잡을 것으로 보인다.

과연 원어스가 얼마나 물 오른 미모와 입담을 과시하며 전 세계 팬들에게 반가움을 안길지 기대된다.

한편, 원어스는 지난달 19일 네 번째 미니앨범 'LIVED'를 발매했다. 타이틀곡 'TO BE OR NOT TO BE'는 비극적인 운명 속 양자택일의 기로에 서있는 듯 위태로움을 이야기한 곡으로 미국 빌보드 '소셜 50' 차트 5주 연속 진입하며 '차세대 K팝 그룹'으로 자리매김했다.

[사진] 네이버 V라이브 '스타로드'