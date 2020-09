[OSEN=이승훈 기자] YG 대형 신인 트레저(TREASURE)의 두 번째 싱글 앨범 콘셉트를 엿볼 수 있는 티저 영상이 공개됐다.

YG엔터테인먼트는 8일 공식 블로그에 트레저의 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO' 콘셉트 비디오를 게재했다.

영상 속 트레저 멤버들은 몽환적인 음악을 배경으로 카리스마와 훈훈함이 공존하는 비주얼을 드러내 눈길을 사로잡았다. 또한 12명 멤버의 눈맞춤이 글로벌 팬들의 마음을 설레게 했다.

아울러 사랑을 표현하는 'PERFECT MATCH' 'FALLING FOR YOU' 'LIGHT OF MY LIFE' 'HEART SKIP A BEAT' 'MY TREASURE' 등의 문장이 화면에 쓰여져 기대감을 불러일으켰다.

특히 앞서 공개된 티저 포스터에 이어 이번 콘셉트 영상에서도 하트 모양이 포함된 오브제들이 계속 활용됐다. 그 연관성과 하트가 암시하는 의미가 무엇일지 팬들의 궁금증을 키운 대목이다.

트레저의 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO'는 더욱 강렬하게 업그레이드된 이들의 음악과 퍼포먼스를 예고했다. 트랙리스트는 아직 베일에 싸여있으나 YG는 "트레저의 신곡은 데뷔곡 보다 더욱 강렬한 곡"이라고 밝혔다.

처음부터 글로벌 시장을 겨냥한 대형 그룹으로 주목받은 트레저는 수많은 음악팬들의 응원과 호평 속 지난 8월 7일 데뷔했다.

이들의 첫 싱글 앨범 타이틀곡 ‘BOY’는 음원 공개 후 19개국 아이튠즈 톱송 차트 정상에 올랐고, 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직 일간 차트 1위, 중국 QQ뮤직 탑라이징차트 1위를 차지하는 성과를 거뒀다.

‘THE FIRST STEP : CHAPTER ONE’ 피지컬 음반은 당시 초동(발매 후 일주간의 판매량) 16만장을 넘어서며 올해 데뷔한 K팝 신인 그룹 최고 기록을 세운 만큼 이번 두 번째 싱글앨범 또한 큰 관심이 쏠린다.

'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO' 음원은 오는 18일 공개되며, 피지컬 음반은 9월 22일 YG셀렉트를 비롯한 전국 온·오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

