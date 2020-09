[OSEN=장우영 기자] 그룹 크래비티 멤버 형준이 주말 아침을 산뜻하게 깨웠다.

5일 크래비티 공식 트위터에는 “Good morning~ (I guess it must be morning for some of our global fans!!) I'm going to bed now Have a nice day~”라는 글과 짧은 영상이 게재됐다.

영상에는 형준이 누워서 카메라를 바라보며 손을 흔들고 있는 모습이 담겼다. 형준은 “굿모닝! 몇몇 글로벌 팬 분들에게는 아침이겠구나! 나 이제 잘게. 좋은 하루 보내”라며 팬들에게 인사했다.

팬들의 주말을 산뜻하게 깨우는 형준은 멍뭉미를 뽐내며 미소를 유발한다. 새하얀 피부와 분홍빛 입술이 팬들의 심장을 저격한다.

한편, 크래비티는 지난달 24일 ‘크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투’를 발매했다. /elnino8919@osen.co.kr