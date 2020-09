지난 21일 NPR 뮤직이 올린 공연 영상에서 방탄소년단 멤버들은 복고풍 의상을 입고 밴드 세션과 함께 신곡 '다이너마이트'를 열창했다./연합뉴스

최근 빌보드 핫100 차트에서 역사적인 1위를 차지한 아이돌그룹 방탄소년단(BTS)는 도대체 언제부터 전세계 팬들의 주목을 받았을까. 답은 2014년 하반기부터다. 2013년 6월 13일 데뷔 후 약 1년만에 트위터 전체 K팝 관련 대화량 중 가장 많이 언급된 K팝 아티스트 3위에 오른 것이다. 이를 시작으로 BTS는 2017년 7월~2018년 7월 구간을 제외하고 매년 트위터 K팝 인기 아티스트 1위를 장악했다.

22일 트위터는 이 같은 내용을 포함한 ‘#K팝 트위터 2020 월드 맵’을 공개했다. 트위터는 음악 스타트업 스페이스오디티가 운영하는 ‘케이팝 레이더’와 함께 2010년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지 10년간 전세계에서 발생한 K팝관련 트위터 데이터를 분석했다. 이 기간 동안 글로벌 K팝 대화량의 변화와 관심도가 높은 국가들, 나라별 인기 아티스트 등 정보를 한 눈에 파악할 수 있다.

◇K팝, 2016년 하반기부터 ‘글로벌 대세’

K팝 트위터

트위터의 자료에 따르면 트위터에서 K팝 관련 대화량이 급증한 것은 2016년 하반기부터다. 이른바 ‘3세대 아이돌’로 분류되는 BTS·엑소·갓세븐·세븐틴 등이 데뷔 2~3년차가 되며 본격적으로 K팝시장을 주도하기 시작하면서다. 소녀시대·원더걸스·슈퍼주니어 등 2세대 아이돌이 해외진출을 시도하던 2010년 초반과 비교했을 때 K팝의 국제적 위상이 크게 높아진 것으로 해석된다. 실제로 2018년 트위터에서 K팝관련 트윗량은 매년 폭발적으로 늘어나고 있다. 지난 2018년 53억건을 기록한 트윗량은 2019년엔 61억건을 넘어섰다. 트위터에서 인기있는 또 다른 주제인 게임 관련 트윗이 2019년 한 해에 15억건 발생한 것과 비교해도 4배에 달하는 수치다.

2017년 5월에는 BTS가 빌보드 탑 소셜 아티스트 부문에서 처음으로 수상하며 세계적인 주목을 받았고, 같은 해 11월 13일에는 트위터 팔로워 1000만명을 기록하며 화제를 모았다. 2017년 7월 8일에는 엑소가 트위터 공식 계정을 운영하기 시작했고, 갓세븐, 세븐틴, 블랙핑크, 워너원 등 다양한 가수들도 비슷한 시기에 트위터 공식 계정을 꾸렸다. 트위터가 K팝 아이돌이 글로벌 팬들과 소통하는 필수 창구로 자리잡게된 것이다.

◇K팝 관련 트윗 이용자 가장 많은 나라는 미국

K팝 트위터

한편 최근 1년간 K팝을 언급한 이용자가 가장 많은 나라는 미국인 것으로 나타났다. 뒤이어 일본과 한국이 각각 2·3위를 기록했다. 같은 기간 단순 트윗량으로 봤을 때 K팝 관련 내용을 가장 많이 쏟아낸 국가는 태국인 것으로 나타났다. 뒤이어 한국, 인도네시아, 필리핀, 미국, 브라질 등이 뒤를 이었다. 상위 20위권 국가를 보면 아시아 뿐 아니라 미주, 남미, 유럽, 중동까지 K팝 팬들이 널리 퍼져있는 점을 발견할 수 있다.

K팝 트위터

최근 1년 동안 전세계에서 가장 많이 언급된 K팝 아티스트는 BTS였다. BTS는 이번에 순위가 공개된 20개 주요 K팝 인기 국가 중에서 갓세븐이 1위에 오른 태국을 제외한 19개국에서 가장 많이 언급된 가수로 꼽혔다.

BTS를 제외한 2위 싸움은 각 나라마다 달라 경쟁이 치열한 것으로 나타났다. 일본에서는 동방신기가 2위에 올랐고, 사우디아라비아·터키·인도 등 국가에서는 엑소가 2위를 차지했다. 미국·캐나다·멕시코 등 미주 국가에서는 트와이스가 2위를 차지한 것으로 나타났다.

◇트위터에서 가장 많이 언급된 노래는?

K팝 트위터

전 세계에서 지난해 7월부터 올해 6월까지 1년간 가장 많이 언급된 곡 1위는 엑소의 ‘옵세션(Obsession)’인 것으로 나타났다. 방탄소년단은 ‘ON’, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, ‘Black Swan’, ‘Interlude : Shadow’ 등 4곡이 차례로 TOP5에 들었으며, ‘DNA’가 7위에 올라 총 5곡이 TOP10에 들었다.

이외에 슈퍼엠의 ‘쟈핑(Jopping)’이 6위, 갓세븐의 ‘낫 바이 더 문(NOT BY THE MOON)’이 8위, 블랙핑크의 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’이 9위, 트와이스의 ‘필 스페셜(Feel Special)’이 10위에 올랐다.

◇차세대 K팝 라이징스타는?

K팝 트위터

이날 트위터는 지난해 7월부터 올해 6월까지 1년간 트윗 언급량이 급증한 K팝 아티스트를 소개하는 ‘라이징 K팝 아티스트’도 함께 공개했다. 해당 부문 1위에는 최근 정규 1집 리패키지 음반 ‘인생’(IN生)'을 발매한 그룹 ‘스트레이 키즈’가 선정됐다. 그 뒤로 에이티즈, 투모로우바이투게더, 아이즈원, 슈퍼엠, 에이비식스, 웨이션브이, 씨아이엑스, 이달의 소녀, 있지 등도 높은 성장률을 보이며 ‘라이징 K팝 아티스트’ 순위에 올랐다.