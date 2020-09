창업 7년 차다. 사업을 시작하고 나서는 우울한 노래는 듣지 않는다. 들으면 기분만 축 처지기 때문이다. 출근길에 미스터빅의 ‘Shine'이라는 곡을 들으며 속으로 ‘오늘도 일이 다 잘될거다’라는 주문을 건다. 미스터빅은 밴드 ‘강적’에서 베이스 기타를 치던 대학 시절 가장 좋아했던 밴드다.

최근 회사가 이직 등 커리어 관련 사업을 본격 런칭했다. 이와 관련해 큰 결정을 내려야 할 때가 많았다. 그럴 때마다 앤드라 데이(Andra Day)의 ‘Someday at Christmas’를 무한 반복해서 듣는다. ‘Someday all our dreams will come to be(언젠가 우리 모든 꿈들이 이루어질 거야).’ 이 가사가 나에게 특히 힘을 줬다. 얼마 전에도 늦 은밤 사무실에 혼자 남아 5시간 동안 이 곡만 틀어놓고 프로젝트를 준비했다.

조용필의 ‘바람의 노래’를 ‘인생 곡’으로 꼽겠다. 가사 속에 인생의 이치가 다 담겨져 있지 않은가. 노래방 가도 이 노래는 꼭 부른다. 회사를 떠나는 직원이 인사 오면 이 가사가 진하게 떠오른다. ‘나를 떠난 사람들과 만나게 될 또 다른 사람들/ 스쳐가는 인연과 그리움은 어느 곳으로 가는가.’